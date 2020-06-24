مازن مرزوق: استقلت من اتحاد الكرة بسبب الأهلي.. ولماذا ستلعب أندية إفريقيا وترفض الدوري؟

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الأسبق عن سبب استقالته من اتحاد الكرة في وقت سابق.

وقال في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عن الواقعة: "الأهلي كان يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب ستة أيام من مواجهة الإسماعيلي وأراد تأجيل اللقاء".

وأضاف "رفضت لأنني رأيت أن الفارق الزمني جيد للغاية بل الأفضل أن نلعب لتحصل على حساسية المباريات".

وأكمل "بعد 10 أيام من تحمل الضغط والرفض فوجئت بموافقة اتحاد الكرة على التأجيل فقدمت استقالتي".

وشدد مازن مرزوق "في النهاية الأهلي لعب وخسر اللقب، نحن نزرع في عقول اللاعبين أن الخسارة تكون بسبب لعب مباريات وليس لأنك لم تلعب جيدا".

وأردف "ذلك يذكرني بما حدث مع منتخب مصر في عهد شوقي غريب وقتها طلب اتحاد الكرة مواجهة تونس والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 بحضور 50 ألفا بدلا من 40".

وتابع "الكل قال إن هؤلاء سيكونون سببا في تأهلنا وفي النهاية خسرنا كلا المباراتين على أرضنا".

وعن رفض بعض الأندية عودة الدوري قال: "أي ناد يرفض عودة الدوري لأنه موقفه في المسابقة ليس جيدا".

وأكمل رئيس لجنة المسابقات الأسبق حديثه "تلك الأندية أخطأت بإعلان رغبتها في لعب الكأس أو بدء موسم جديد في نفس الموعد".

وتابع حديثه متسائلا "لماذا تريد تلك الأندية اللعب في إفريقيا رغم السفر لبلاد أخرى وترفض لعب الدوري؟".

وأتم مازن مرزوق تصريحاته "قلت إنك ستحمل وزير الرياضة مسؤولية إصابة أي لاعب بكورونا هل ستحمل فيفا أو كاف مسؤولية إصابة أي لاعب في المباريات القارية؟ مقر ناديك سيُفتح للأعضاء من ستحمله مسؤولية إصابة أي منهم؟".

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