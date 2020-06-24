مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو 2020 – ليفربول يقترب.. وريال مدريد لاستعادة الصدارة

منتصف أسبوع ناري مليء بالمباريات في القارة الأوروبية، قد يشهد اقتراب ليفربول أكثر من لقب الدوري، ومحاولة ريال مدريد استعادة الصدارة.

FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

6 مباريات تُلعب في إنجلترا، أبرزها ليفربول في مواجهة كريستال بالاس بالعاشرة إلا ربع مساء عبر beIN Sports 1، والفوز باللقاء سيضع الريدز على بعد خطوة من التتويج باللقب الغائب منذ 3 عقود.

كما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد عبر نفس القناة في السابعة مساءً.

وفي السابعة مساءً أيضا، يلعب محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي رفقة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد عبر beIN Sports 6.

الدوري الإسباني

ريال مدريد بدوره سيسعى للفوز على مايوركا لاستعادة الصدارة، مباراة تقام في العاشرة مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports 3.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا تُلعب 3 مباريات مهمة.

البداية مع إنتر ميلان الذي يستضيف ساسولو في السابعة والنصف مساءً.

كما يلعب روما أمام سامبدوريا في العاشرة إلا ربع مساءً، وفي قمة أخرى بنفس التوقيت، يحل لاتسيو ضيفا على أتالانتا

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