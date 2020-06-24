ميدو: تجربة المقاصة كانت قاسية.. ولست أفضل من أنشيلوتي ومورينيو

وصف أحمد حسام ميدو تجربته مع مصر للمقاصة بالقاسية وأن الفريق قدم أفضل كرة قدم تحت قيادته.

المقاصة فاز في مباراتين بالدوري المصري وتعادل في 5 وخسر 7 من 14 مباراة تحت قيادة مدرب وادي دجلة والزمالك السابق.

وقال ميدو: "تجربة المقاصة كانت قاسية، مررنا بظروف صعبة وخسرت ثنائي هام للغاية بعد رحيل جون أنتوي وإسلام جابر".

وأكمل "المقاصة كان أفضل فريق يقدم كرة تحت قيادتي وواجهنا سوء حظ رهيب".

وواصل "بعض الفرق لم تصدق نفسها بالتعادل أمامنا بعد اللقاء".

وأردف "أٌقلت من تدريب المقاصة فأنا لست أفضل من أنشيلوتي ومورينيو، القرار كان ظالما وخاطئا كنا نحتاج لفوز واحد لكسر النتائج السلبية".

وتابع "جازفت بضم عمرو مرعي ومحمد إبراهيم كون الثنائي كان بعيدا عن المشاركات، ولم يقدم خالد أوتشو المستوى المنتظر منه مثلما لعب مع في كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "المقاصة ثاني أكثر فريق بالاحصائات خلقا للفرص بعد الأهلي".

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