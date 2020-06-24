ميدو: الأهلي الأكثر تضررا فنيا واقتصاديا حال إلغاء الدوري.. ويستحق الفوز باللقب ولكن

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 00:55

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ميدو

يرى أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة ومصر للمقاصة السابق أن الأهلي يستهدف عودة الدوري لأنه الأكثر تضررا فنيا واقتصاديا.

وقال ميدو عبر قناة صدى البلد: "كنت أتمنى أن يكون قرار الدولة هو عودة النشاط، وأن تحدد الأندية والاتحاد عودة الدوري أو بدء موسم جديد".

وتابع "الأندية تدفع ثمن استهتارها بحق نفسها بعدم إقامة رابطة الأندية".

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وأضاف "أكثر فريق يستحق الفوز بلقب الدوري هو الأهلي، الأفضل من كافة النواحي".

وأكمل "لا توجد لائحة تقول أنه في حال إلغاء الموسم يتوج المتصدر بطلا، مثلما حدث في البطولات الملغاه السابقة".

وأوضح "الأهلي متضرر فنيا واقتصاديا ويحارب لاستئناف الدوري من أجل الحصول على 112 مليون جنيه من الشركة الراعية، بينما الزمالك لديه مستحقات أقل وتحارب أندية أخرى إما للهروب من الهبوط أو أن مستحقاتها قليلة للغاية في المتبقى من الموسم حال استكماله".

وأتم "الزمالك ضرب مثلا رائعا برفضه استئناف دوري اليد رغم تصدره المسابقة".

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