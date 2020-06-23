وكيل أزارو: اللاعب لم يصب بكورونا.. والاتفاق يريد ضمه نهائيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 23:56

كتب : أحمد الخولي

أزارو في تدريبات الاتفاق

نفى جون إدوارد وكيل أعمال وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا.

وقال وكيل أزارو لقناة "النهار" اليوم الثلاثاء: "أزارو بحالة جيدة جدا ولم يصب بكورونا كما أثير ويشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعي".

وبسؤاله عن حقيقة تراجع الاتفاق عن ضم اللاعب بشكل نهائي قال: "هذا لم يحدث".

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وأوضح "الاتفاق يسعى لضم أزارو ويعمل على شراء اللاعب وهناك مفاوضات جادة لضمه".

وأتم "الاتفاق سيتقدم بعرض رسمي للأهلي لضم اللاعب في ظل تمسكه به".

وشارك أزارو مع الاتفاق في سبع مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا قبل توقف النشاط الكروي جراء تفشي فيروس كورونا.

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