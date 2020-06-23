جوزيه جوميز: خسرت فرصة تدريب الأهلي.. ومن الممكن أن يلعب مصطفى فتحي مع ماريتمو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب التعاون

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لـ ماريتيمو البرتغالي سبب فشل تدريبه الأهلي وأشاد بالرباعي المصري الذي تدرب تحت قيادته في الدوري السعودي.

جوميز ارتبط بتدريب الأهلي في 2018 لكن المفاوضات لم تتم في النهاية.

البرتغالي قال عن فشل مفاوضاته مع الأهلي: "مررت بمشكلة عائلية بسبب والدي وخسرت فرصة تدريب الأهلي".

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وتابع عبر أون تايم سبورتس 2 " ممثلو الأهلي كانوا جادين في التفاوض وأنا أيضا، ومن الممكن في المستقبل أن أدرب الأهلي أو أي ناد آخر في مصر".

وأضاف "هناك العديد البرتغاليين الذين دربوا في مصر منهم جوسفالدو فيريرا وجيمي باتشيكو، ومانويل جوزيه هو أفضل مدرب برتغالي درب في مصر".

وتطرق جوميز للحديث عن علاقته بالمحترفين المصريين أثناء تدريبه لفريقي اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي.

وقال جوميز عن محمد عبد الشافي: "لاعب جاد في عمله أول من يصل إلى التدريبات وينفذ التعليمات بصورة ممتازة ويهتم بحالته البدنية ويقدم أقصى ما لديه".

وأشاد بـ عصام الحضري حارس التعاون "قائد بطبيعته وله حضور وهو محترف بالحفاظ على حالته البدنية والجسمانية وليس غريبا أن يصل إلى هذا السن، هو مثال للعمل الرائع".

وعن عماد متعب "مهاجم كبير جدا يعرف كيفية استغلال المساحات وإحراز الأهداف من لمسة واحدة".

وواصل عن مصطفى فتحي "يمتاز بالسرعة والفنيات والمرونة تفيده في المرواغات، أتذكر المباراة التي سجل بها 3 أهداف وتعرض للإصابات مع المنتخب والفريق جعلته لم يشارك بشكل مستمر ومن أفضل لاعبي أصحاب الأرض الذي دربتهم".

وأتم "من الممكن أن يلعب مصطفى فتحي مع ماريتمو فهو يحتاج الفرصة للنجاح".

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