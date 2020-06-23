نائب رئيس اللجنة الخماسية: قرار عودة الدوري لا رجعة فيه.. واجتماع المديرين الفنيين لن يغير شيئا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

أوضح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية أن اجتماع المديرين الفنيين المقرر إقامته في اتحاد الكرة لن يؤثر على قرار عودة الدوري.

وقال جمال محمد علي: "كل الاجتماعات السابقة مع كافة الأطراف كانت تدور حول كيفية الحفاظ على كافة أعضاء المنظومة الرياضية".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "اجتماع الغد سيكون بين المديرين الفنيين ومحمود سعد واللجنة الطبية والمسابقات بمثابة دراسة حالة للفترة المقبلة لنكون درسنا من كافة الجهات".

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وشدد "من المستحيل أن نلغي الدوري بناءً على قرارات المديرين الفنيين والاجتماع لن يغير شيئا"

وأكمل "لا يوجد خطاب لدينا في الاتحاد المصري من أي ناد يخبرنا فيه أنه لن يشارك في بطولة الدوري".

وتابع "لدينا سيناريو موضوع من لجنة المسابقات على المستوى المحلي والقاري وسيتم مناقشته في الاجتماع غدا لأن المنظومة متكاملة".

وعن اختلاف قرارات كل اتحاد رياضي عن عودة النشاط قال: "كل اتحاد رياضي يدرس ويتخذ قراراته بشكل مختلف، ولا يمكن ربط كل اتحاد ولعبة بأخرى على مستوى القرارات".

وواصل "هدفنا هو أن تعود المنظومة الرياضية لاستئناف النشاط بشكل أفضل".

وأردف عمن تحمل قيمة المسحات الطبية للأندية "الاتحاد المصري يعتمد على موارده المادية لأنه من أغنى الدوريات الإفريقية".

وأتم "قرار عودة الدوري لا رجعة فيه".

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