مجلس الوزراء: القرار كان واضحا.. استئناف الدوري والكأس للموسم الجاري

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الرياضة

قال نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن قرار الأخير كان واضحا بشأن استئناف النشاط الرياضي ما يعني استكمال الموسم الذي توقف جراء تفشي فيروس كورونا وليس بدء آخر جديد.

وتحدث نادر سعد لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء " عودة النشاط الرياضي يعني استكمال الموسم الذي توقف بسبب كورونا مع مراعاة الإجراءات الصحية ببطولتي الدوري والكأس وذلك في كل الرياضات".

وواصل "تقرر اجتماع لجنة الأزمات كل أسبوعين لمتابعة التطورات كذلك".

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وشدد المتحدث باسم مجلس الوزاء "أهم شيء لدينا هو انخفاض عدد الحالات الحرجة وهذا يحدث حاليا في مصر والعالم لذلك نقول إن ذورة الفيروس انخفضت".

وتابع "نسبة الحالات الحرجة في مصر انخفضت بنسبة 2%".

وكان نادر سعد قال في وقت سابق من اليوم عبر قناة "صدى البلد" تعليقا على قرارات مجلس الوزراء: " رئيس الوزراء كان واضحا جدا في حديثه اليوم بشأن قرار عودة المسابقات الرياضية".

وأوضح "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري".

وشدد "دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".

وأكد في نهاية حديثه "الدولة قررت بالفعل عودة المسابقات".

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