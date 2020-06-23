مرجان يعلن موعد عودة لاعبي الأهلي للتدريبات

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي موعد عودة الفريق الأول للتدريبات.

وأجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية الأولى للتأكد من سلامة اللاعبين والطاقم الفني من فيروس كورونا والتي جاءت نتائجه سلبية.

وقال مرجان "غدا الأربعاء هو أول يوم لعودة الفريق للتدريبات، وسيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام".

وعن الملعب الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته حال عودة النشاط رد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "من المبكر الحديث عن ملعب الأهلي، نحن نلعب في استاد القاهرة والسلام ولا يوجد أي تغيير وسننسق مع الجهات المختصة حينها".

وشدد "نسير خطوة تلو الأخرى وفقا لقرارات رئاسة الوزراء ووزير الرياضة، الهدف الأساسي هو عودة الحياة تدريجيا مع الحفاظ على سلامة الجميع".

وأتم "هناك تنسيق بين رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ومحمد شوقي رئيس اللجنة الطبية مع المديريين الفنيين للألعاب الأخرى بالنادي لعودة تدريبات فرق الدرجة الأولى في الأول من يوليو المقبل وسننتظر قرارات قطاع الناشئين".

خبر سعيد لكل جمهور الأهلي.. محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي يؤكد على عودة تدريبات فريق الكرة بداية من الغد#جمهور_التالتة#ONTImE_sports pic.twitter.com/SgBdfEsxIK — OnTime Sports (@ONsportEg) June 23, 2020

اقرأ أيضا:

قرار الدولة بشأن عودة الدوري المصري

المغرب يقرر عودة النشاط

لاعب برشلونة إلى يوفنتوس

المصري يجري المسحة الطبية

موقف صلاح من مباراة كريستال بالاس المصيرية