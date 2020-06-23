"هديتنا عقب الصعود للدرجة الثانية".. مينيز يوقع لـ ريجينا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

مينيز ميلان‎

يعود الفرنسي جيريمي مينيز مجددا إلى إيطاليا للمرة الثالثة بعدما وقع لصفوف ريجينا الصاعد للدرجة الثانية الإيطالية.

ووقع الفرنسي البالغ 33 عاما على تعاقده مع ريجينا بعدما فسخ تعاقده مع نادي باريس القابع في الدرجة الثانية الفرنسية.

رئيس النادي لوكا جالو قال في المؤتمر الصحفي: "الآن يمكن القول أن مينيز لاعبا لـ ريجينا، اتفقنا على عقد يمتد لـ 3 سنوات".

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وأضاف رئيس النادي الإيطالي "في 27 يونيو سنقدم اللاعب للإعلام ثم سيلتقي مع الجماهير في متجر النادي، إنه هديتنا عقب الصعود للدرجة الثانية".

مينيز لعب لصفوف باريس في 17 مباراة بالدرجة الثانية الفرنسية وسجل 4 أهداف وصنع مثلها إذ استطاع الفريق البقاء رغم عدم استكمال الموسم بفارق نقطتين عن الهبوط.

ولعب الجناح الفرنسي بقميص روما ثم ميلان في إيطاليا دون أن يحقق ألقابا مع الفريقين.

وجاءت أبرز مواسم الفرنسي بقميص موناكو ثم باريس سان جيرمان الذي حقق معه 5 ألقاب ثم كلوب أمريكا المكسيكي الذي حقق معه لقبين قبل أن تُنهى الإصابة مسيرته المكسيكية.

دوليا سجل هدفين فقط بقميص منتخب فرنسا في 24 ظهورا دوليا.

ريجينا سبق له أن شارك في الدوري الإيطالي بين 1998-99 وحتى 2008-09 في 9 مواسم ومنذ ذلك الحين لم يعد مجددا وسط الكبار.

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