تشكيل برشلونة – ثلاثي الهجوم الناري يتحدى بلباو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

جريزمان - سواريز - ميسي

دفع كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، بالثلاثي الهجومي الناري في مواجهة أتليتك بلباو.

برشلونة يستقبل أتليتك بلباو على ملعب كامب نو في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد كل من: ليو ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان.

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ليجتمع الثلاثي للمرة الأولى في تشكيل أساسي منذ إصابة لويس سواريز في يناير الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق المواجهات المباشرةً مع ريال مدريد.

فيما يحتل بلباو المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أوسكار دي ماركوس – أوناي نونييز – يراي ألفاريز – ميكيل بالينزياجا

الوسط: أوناي لوبيز – ميكيل فيسجا – إنييجو ليكوي – أويان سانسيت – إنييجو كوردوبا

الهجوم: إنياكي ويليامز

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