خبر في الجول – موقف الحكام من استئناف النشاط ومسحات فيروس كورونا

تزامنًا مع عودة الأندية للتدريبات الجماعية وإجراء المسحات الطبية للكشف عن كورونا، يبرز التساؤل: ما موقف الحكام من كل ذلك؟

مجلس الوزراء المصري قرر استئناف المسابقات الرياضية وعلى رأسها الدوري المصري، أمر أكده المتحدث باسم مجلس الوزاء اليوم الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام التي يشرف عليها حاليا كلٍ من وجيه أحمد وعزب حجاج، قد وجّهت تعليمات للحكام ببدء التدرب بشكل منفرد كلٍ في منزله.

ومن المقرر أن يقام معسكر للحكام مُقسَم على 4 أفواج، يتم تحديد موعده عند الاستقرار على موعد استئناف الدوري المصري.

وفيما يخص الكشف عن فيروس كورونا، تقرر إجراء مسحة طبية للحكام قبل انطلاق المعسكر، ومسحة أخرى مباشرةً قبل بداية الدوري المصري.

ويجتمع الحكام بشكل يومي على برنامج "زووم" للحديث بشأن مواد تعليمية خاصة بقوانين كرة القدم الجديدة.

وكان نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على عودة الدوري المصري لكرة القدم بقرار من الدولة.

وصرّح سعد عبر صدى البلد: "رئيس الوزراء كان واضحا جدا في حديثه اليوم بشأن قرار عودة المسابقات الرياضية".

وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري".

وشدد: "دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".

وأكد في نهاية حديثه: "الدولة قررت بالفعل عودة المسابقات".

فيما قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد صرّح في وقتٍ سابق:

"وزير الشباب والرياضة كان أعلن كل الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب".

وتابع "سيعرض وزير الرياضة بالتفصيل كل الخطط من أجل عودة الأنشطة الرياضية المختلفة والدوري المصري أيضا وكل المنافسات الخاصة بالاتحادات الرياضية طبقا لإعلان الدولة عودة هذه الأنشطة".

اقرأ أيضا:

قرار الدولة بشأن عودة الدوري المصري

المغرب يقرر عودة النشاط

لاعب برشلونة إلى يوفنتوس

المصري يجري المسحة الطبية

موقف صلاح من مباراة كريستال بالاس المصيرية