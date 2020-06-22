تقرير: روما يقترب من ضم سمولينج بشكل نهائي

يستمر نادي روما في مفاوضاته مع نادي مانشستر يونايتد لضم كريس سمولينج بشكل نهائي. وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة "تيلي راديو" الإيطالية.

وقال التقرير إن روما يرغب في ضم اللاعب المعار إليه من يونايتد حتى نهاية الموسم، بمبلغ يقدر بـ17-18 مليون يورو.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 25 مليون يورو لكن يبدو أن روما نجح في تخفيض قيمة التفاوض بعد ذلك.

واقترب موسم سمولينج من الانتهاء مع روما، لكن المدافع الدولي الإنجليزي أبدى رغبته في البقاء مع الفريق الإيطالي لمدة أطول من الإعارة.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي اقترب من التوصل أخيرا لاتفاق مع يونايتد لضم صاحب الـ30 عاما.

سمولينج شارك مع روما خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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