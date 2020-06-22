هاني سعيد: بيراميدز تحمل تكلفة المسحة الطبية الأولى.. وبدأنا المفاوضات لصفقات الموسم المقبل
الإثنين، 22 يونيو 2020 - 00:34
كتب : FilGoal
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن كواليس إجراء لاعبي فريقه للمسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.
وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد: "بيراميدز تحمل تكلفة إجراء المسحة الطبية الأولى للاعبيه بسبب البدء في الإجراءات الاحترازية مبكرا".
وأضاف "أما اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة المسحة الثانية".
وأكمل "أجانب بيراميدز يعودون للقاهرة يوم 25 يونيو الجاري للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق".
وواصل "بيراميدز سيكون أول فريق يعود للتدريبات الجماعية لأننا بدأنا مبكرا العمل على العودة قبل إعلان اتحاد الكرة".
وكشف هاني سعيد "بدأنا المفاوضات بشأن صفقات الفريق في الموسم المقبل ونستهدف لاعبين في الدوري المصري وغيرهم من خارج مصر".
وأتم تصريحاته "في رأيي أننا بحاجة إلى حوالي شهر ونصف إعداد قبل عودة الدوري. شهر واحد كان سيكفي لو لم تكن فترة التوقف بهذا الطول".
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