"يوم سعيد يا بابا".. إنتر ينتصر على سامبدوريا ويواصل مطاردته للقمة

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر

انتصر فريق إنتر ميلانو الإيطالي على ضيفه فريق سامبدوريا بثنائية مقابل هدف، في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

ويعود الفضل لانتصار إنتر للثنائي الرائع روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، بينما سجل هدف سامبدوريا الوحيد مورتن تورسبي.

لوكاكو افتتح التسجيل أولا بهدف رائع في الدقيقة العاشرة، بعد هجمة مثالية بدأها لاوتارو بلمسة بالكعب إلى لوكاكو ثم إلى كريستيان إريكسن الذي أعادها من جديد للوكاكو والأخير وضعها في الشباك.

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وبنفس الطريقة السهلة، البسيطة، عزز إنتر تقدمه وهذه المرة عن طريق المتألق لاوتارو، في الدقيقة 33.

وأهدى لاوتارو هدفه إلى والده، في احتفالية عيد الأب حول العالم، ليرفع المهاجم الأرجنتيني قميصه ويكشف عن رسالته إلى والده.

وأظهر لاوتارو رسالة "يوم سعيد يا بابا" على القميص الذي يرتديه أسفل قميص فريقه إنتر.

بينما هدف سامبدوريا جاء في الدقيقة 52 عن طريق مورتن تورسبي بعد متابعة لكرة عائدة من عارضة إنتر.

ونجح إنتر في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليواصل حملة مطاردة لاتسيو ويوفنتوس على الصدارة.

ووصل إنتر للنقطة 57 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، و4 عن الوصيف لاتسيو.

بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 26 في المركز الـ 16.

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