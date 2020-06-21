كلوب: غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون هو القرار الصائب

الأحد، 21 يونيو 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على صحة قراره بعدم إشراك محمد صلاح أمام إيفرتون.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعادل ليفربول سلبيا ضد إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبسؤال كلوب عقب المباراة عن أسباب غياب الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون رد المدرب الألماني قائلا: "نحن في وقت خاص من الموسم وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري لا يجب إغفال أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل".

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وأضاف "لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين".

وواصل "بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل صلاح وروبرتسون".

وأكمل "الثنائي تدرب بالفعل ولكن ليس مع باقي الفريق وبدا كلاهما بشكل جيد خلال التدريبات".

واستمر في تصريحاته "لهذا السبب لم يشارك محمد صلاح في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة".

وأتم كلوب تصريحاته "لذلك كان من الأفضل أن يواصل روبرتسون التأهيل، وألا يشارك صلاح أمام إيفرتون".

وبعد تعادل ليفربول مع إيفرتون ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، ارتفع رصيده إلى النقطة 83 في صدارة الدوري بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي.

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