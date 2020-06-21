كوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثية

الأحد، 21 يونيو 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

لاعبو أوليمبياكوس يحتفلون بهدف كافو في باناثانيكوس

شارك أحمد حسن "كوكا" في فوز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثية في بطولة الدوري.

وفاز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "جيورجيوس كارايسكاكي"، ضمن الجولة الثالثة لدوري تحديد البطل في الدروي اليوناني.

جويرمي تقدم في الدقيقة الخامسة لأوليمبياكوس، قبل أن يضيف يوسف العربي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ21.

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في شوط المباراة الثاني، شارك أحمد حسن "كوكا" بديلا في الدقيقة الـ61.

واختتم كافو أهداف أوليمبياكوس في الدقيقة الـ91، لينتهي اللقاء بفوز أوليمبياكوس بثلاثية.

فوز أوليمبياكوس رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب دوري تحديد البطل، وبفارق 4 نقاط عن آيك أثينا صاحب الخمس نقاط في المركز الثاني.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد باناثينايكوس عند النقطة الثانية في المركز الخامس.

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