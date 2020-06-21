وكأن الكرة لم تتوقف بسبب كورونا.. أتالانتا يواصل اكتساح منافسيه وينتصر برباعية جديدة

الأحد، 21 يونيو 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

أتالانتا

وكأن الكرة لم تتوقف لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا. أتالانتا الإيطالي يعود بنفس قوته وبنفس فاعليته الهجومية الكاسحة، وينتصر برباعية جديدة.

أتالانتا انتصر على ساسولو برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها لقاء الدور الأول بين الفريقين.

كتيبة الإيطالي جامبييرو جاسبريني تواصل عروضها الهجومية الكاسحة، ليصل الفريق إلى هدفه الـ 74 هذا الموسم في الدوري الإيطالي فقط، كأقوى خط هجوم في إيطاليا.

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ولم يعط أتالانتا ضيفه ساسولو أي فرصة، ليضرب شباكه بثلاثية في أول 35 دقيقة.

بيرات ديمسيتي افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 15 بعد متابعة لرأسية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 30 سجل المتألق دوفان زاباتا من ضربة رأس سهلة من أمام المرمى، قبل أن يسجل مدافع ساسولو بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لأتالانتا.

وفي الدقيقة 67 عاد زاباتا ليسجل من جديد من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

ولم يُغير هدف ساسولو الوحيد عن طريق المغربي مهدي بوربيعة من ركلة حرة في اللحظات الأخيرة، من واقع الانتصار الـ 15 لأتالانتا هذا الموسم.

وانضم الفوز على ساسولو 4-1، إلى نتائج أتالانتا الكبيرة هذا الموسم في الدوري، فالفريق فاز 7-1 ضد أودينيزي، و5-0 ضد ميلان، و5-0 ضد بارما، و7-0 ضد تورينو، و7-2 ضد ليتشي.

ووصل أتالانتا للنقطة 51 في المركز الرابع، ليعزز فرصته في الوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 32 في المركز الـ 12.

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