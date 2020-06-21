في غياب صلاح.. ليفربول يستأنف الدوري الإنجليزي بدربي سلبي ضد إيفرتون

عاد ليفربول لاستئناف مبارياته في الدوري الإنجليزي بعد أكثر من 3 شهور فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعادل مع غريمه التقليدي إيفرتون سلبيا.

وانتهى دربي ميرسيسايد سلبيا بين إيفرتون وليفربول في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي بملعب جوديسون بارك.

وغاب عن المواجهة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

التعادل رفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 38 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل ليفربول إلى النقطة 83 في الصدارة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وبذلك يحتاج ليفربول للفوز في المباراتين المقبلتين للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي في حال فوز مانشستر سيتي بمبارياته.

اعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون على تشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: شيموس كولمان – هولجيت – مايكل كين – لوكاس ديني.

الوسط: جوردون – أندري جوميز – دايفيز – أليكس إيوبي.

الهجوم: كالفيرت لوين – ريتشاليسون.

بينما جاء تشكيل ليفربول في بداية المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – جيمس ميلنر.

الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – نابي كيتا.

الهجوم: مينامينو – ساديو ماني – فيرمينو.

وصف المباراة

بدأ إيفرتون المباراة بنشاط هجومي وسدد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون كرة بقدمه اليسرى أبعدها الحارس أليسون إلى ركنية.

بعد ذلك ظل مستوى اللعب منخفضا وغابت الخطورة على المرمى من الفريقين.

وفي الدقيقة 40 حصل ساديو ماني على خطأ أمام منطقة الجزاء وتقدم أليكس أرنولد لتسديد الكرة ونفذها ببراعة إلا أن الحارس جوردان بيكفورد أمسك بها.

وقبل نهاية الشوط الأول خرج جيمس ميلنر بسبب الإصابة وشارك بدلا منه جو جوميز ليشغل الناحية اليسرى بدلا منه.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى كلوب التغيير الثاني لليفربول بنزول أليكس تشامبرلين بدلا من الياباني مينامينو.

واستمر اللعب منحصرا في وسط الملعب دون خطورة حقيقية في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

إلى أن تلقى ريتشارليسون تمريرة طولية جعلته في مواجهة مرمى أليسون لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وظل مستوى اللعب في ارتفاع ورد ماني بانطلاقة ليحصل على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء نفذها أرنولد لتخرج الكرة إلى ركنية بعدما اصطدمت في الحائط البشري.

وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون التغيير الأول بنزول صانع الألعاب جيلفي سيجوردسون بدلا من الشاب جوردن.

وفي محاولة لتنشيط الهجوم دفع كلوب بتغيير مزدوج بنزول جورجينو فينالدوم وديفوك أوريجي بدلا من نابي كيتا وفيرمينو.

وخرج جويل ماتيب مدافع ليفربول مصابا في الدقيقة 73 وشارك بدلا منه ديان لوفرين في التغيير الأخير ليتأكد عدم مشاركة محمد صلاح في المباراة.

خطورة الدقائق الأخيرة

وانتفض إيفرتون في الدقائق الأخيرة وأهدر فرصتين مؤكدتين الأولى في الدقيقة 82 من انطلاقة للبرازيلي ريتشارليسون الذي أرسل عرضية أرضية قابلها كالفيرت لوين بتسديدة بكعب القدم أبعدها أليسون.

لتصل الكرة إلى توم ديفيز الذي سددها لتصطدم في القائم ويبعدها الدفاع لركنية.

ثم انطلق ريتشارليسون مرة ثانية بالكرة في الدقيقة 82 وراوغ لوفرين داخل منطقة الستة ياردات وسدد كرة قوية أبعدها أليسون.

وفي الدقيقة الأخيرة حصل ليفربول على مخالفة أمام منطقة الجزاء نفذها فابينيو وأبعدها بيكفورد لركنية.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا التعادل السلبي بين إيفرتون وليفربول.

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