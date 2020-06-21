فالنسيا يقهر أوساسونا والـVAR ويعود لسكة الانتصارات

فاز فالنسيا على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في ملعب المستايا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

جونسالو جيديش، ورودريجو مورينو سجلا هدفي فالنسيا في المباراة.

ليرفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز 12.

فالنسيا دخل المباراة متخبطا، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في العشر مواجهات السابقة لمباراة أوساسونا.

لكنه بانتصاره، حافظ على سجله خاليا من الهزائم على ملعب المستايا بمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

الخفافيش دخلوا اللقاء بقوة، فسجلوا بعد 3 دقائق فقط بواسطة رودريجو مورينو.

لكن تقنية الفيديو تدخلت لتلغي الهدف بداعي التسلل، تماما كما ألغت هدف رودريجو في شباك ريال مدريد قبل يومين.

الرد لم يتأخر كثيرا، فسجل جيديش هدفا فرديا خارقا في الدقيقة 12، هو الأول له هذا الموسم، أعطى به التقدم لـ فالنسيا.

جيديش لم يكتف بالهدف، فأهدى رودريجو كرة الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخفافيش.

بين الشوطين، أجرى خاجوبا أراساتي المدير الفني لـ أوساسونا، 3 تغييرات دفعة واحدة، ليتحسن أداء فريقه نسبيا، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى فالنسياا.

الشوط الثاني لم يحمل جديدا، فانتهى على ما أُغلِق عليه الشوط الأول: 2-0 لـ فالنسيا.

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