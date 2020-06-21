فالنسيا يقهر أوساسونا والـVAR ويعود لسكة الانتصارات

الأحد، 21 يونيو 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

فالنسيا

فاز فالنسيا على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في ملعب المستايا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

جونسالو جيديش، ورودريجو مورينو سجلا هدفي فالنسيا في المباراة.

ليرفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز 12.

أخبار متعلقة
ماركا: ميسي يتفق على تجديد عقده مع برشلونة.. وتضحية من اللاعب بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما روني: ليفربول سيفوز بـ 5 ألقاب دوري إذا استمر كلوب لـ 10 سنوات

فالنسيا دخل المباراة متخبطا، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في العشر مواجهات السابقة لمباراة أوساسونا.

لكنه بانتصاره، حافظ على سجله خاليا من الهزائم على ملعب المستايا بمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

الخفافيش دخلوا اللقاء بقوة، فسجلوا بعد 3 دقائق فقط بواسطة رودريجو مورينو.

لكن تقنية الفيديو تدخلت لتلغي الهدف بداعي التسلل، تماما كما ألغت هدف رودريجو في شباك ريال مدريد قبل يومين.

الرد لم يتأخر كثيرا، فسجل جيديش هدفا فرديا خارقا في الدقيقة 12، هو الأول له هذا الموسم، أعطى به التقدم لـ فالنسيا.

جيديش لم يكتف بالهدف، فأهدى رودريجو كرة الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخفافيش.

بين الشوطين، أجرى خاجوبا أراساتي المدير الفني لـ أوساسونا، 3 تغييرات دفعة واحدة، ليتحسن أداء فريقه نسبيا، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى فالنسياا.

الشوط الثاني لم يحمل جديدا، فانتهى على ما أُغلِق عليه الشوط الأول: 2-0 لـ فالنسيا.

طالع أيضا:

عرض برتغالي رسمي للاعب الأهلي

تفاصيل جراحة حسين الشحات

رسالة خاصة من أسطورة الكاميرون لـ صلاح والحضري

لن تصدق ما قاله روني عن صلاح

موعد عودة الأهلي للتدريبات

فالنسيا أوساسونا الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون هو القرار الصائب 36 دقيقة |
كوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثية 54 دقيقة | المحترفون
وكأن الكرة لم تتوقف بسبب كورونا.. أتالانتا يواصل اكتساح منافسيه وينتصر برباعية جديدة ساعة | أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع يحيى الدرع للتجديد ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويوجه 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب ساعة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. ليفربول يستأنف الدوري الإنجليزي بدربي سلبي ضد إيفرتون ساعة |
خبر في الجول -  طارق السيد يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في إسبانيا - سوسيداد (1) (2) ريال مدريد.. الصدارة ملكية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك