تشكيل ريال مدريد – ظهور جيمس وعودة فينيسيوس أمام سوسيداد

الأحد، 21 يونيو 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

عاد جيمس رودريجيز لتشكيل ريال مدريد الأساسي، في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

ريال مدريد يحل ضيفا على سوسيداد في ملعب ريالي أرينا، بختام الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الظهور الأول للكولومبي جيمس في الدوري منذ مباراة مايوركا يوم 19 أكتوبر 2019 أمام مايوركا، أي منذ 247 يوما.

أخبار متعلقة
لامبارد: ما حدث أمام أستون فيلا يعبر عن موسمنا في قصة قصيرة ماركا: ميسي يتفق على تجديد عقده مع برشلونة.. وتضحية من اللاعب اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه

كما شهد التشكيل إبقاء إدين هازارد، ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، والدفع بـ فينيسيوس جونيور، وعودة مارسيلو على الجهة اليسرى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، ويكفيه الفوز بأي نتيجة للانقضاض على الصدارة، فيما يحتل سوسيداد المركز السادس بـ 47 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – براهيم دياز – ماركو أسينسيو – جاريث بيل – رودريجو – إدين هازارد – ماريانو دياز

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: أندوني جوروسابل – دييجو يورينتي – روبن لو نورمان – ناتشو مونريال

الوسط: إيجور زوبيلديا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بورتو – أليكساندر إيزاك – ميكيل أويارزابال

طالع أيضا:

عرض برتغالي رسمي للاعب الأهلي

تفاصيل جراحة حسين الشحات

رسالة خاصة من أسطورة الكاميرون لـ صلاح والحضري

لن تصدق ما قاله روني عن صلاح

موعد عودة الأهلي للتدريبات

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون هو القرار الصائب 28 دقيقة |
كوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثية 45 دقيقة | المحترفون
وكأن الكرة لم تتوقف بسبب كورونا.. أتالانتا يواصل اكتساح منافسيه وينتصر برباعية جديدة 57 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع يحيى الدرع للتجديد ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويوجه 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب ساعة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. ليفربول يستأنف الدوري الإنجليزي بدربي سلبي ضد إيفرتون ساعة |
خبر في الجول -  طارق السيد يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام في الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - سوسيداد (1) (2) ريال مدريد.. جوووووووووووول ميرينو 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك