تشكيل ريال مدريد – ظهور جيمس وعودة فينيسيوس أمام سوسيداد

عاد جيمس رودريجيز لتشكيل ريال مدريد الأساسي، في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

ريال مدريد يحل ضيفا على سوسيداد في ملعب ريالي أرينا، بختام الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الظهور الأول للكولومبي جيمس في الدوري منذ مباراة مايوركا يوم 19 أكتوبر 2019 أمام مايوركا، أي منذ 247 يوما.

كما شهد التشكيل إبقاء إدين هازارد، ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، والدفع بـ فينيسيوس جونيور، وعودة مارسيلو على الجهة اليسرى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، ويكفيه الفوز بأي نتيجة للانقضاض على الصدارة، فيما يحتل سوسيداد المركز السادس بـ 47 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – براهيم دياز – ماركو أسينسيو – جاريث بيل – رودريجو – إدين هازارد – ماريانو دياز

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: أندوني جوروسابل – دييجو يورينتي – روبن لو نورمان – ناتشو مونريال

الوسط: إيجور زوبيلديا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بورتو – أليكساندر إيزاك – ميكيل أويارزابال

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