اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما

الأحد، 21 يونيو 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

ديفيد نجوج

اعتزل الفرنسي ديفيد نجوج مهاجم باريس سان جيرمان وليفربول السابق، كرة القدم عن عمر 31 عاما.

وأعلن النبأ نادي زالجيريس الليتواني الذي لعب له نجوج في الأشهر الأربع الأخيرة بمسيرته الكروية.

نجوج ذو الأصول الكاميرونية، من ناشئي باريس سان جيرمان ومعه بدأ مسيرته الاحترافية، ولعب في صفوفه حتى عام 2008.

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قبل أن ينتقل نجوج إلى ليفربول مقابل مليون ونصف المليون يورو، وفي صفوفه خاض 94 مباراة مسجلا 19 هدفا حتى وقت رحيله إلى بولتون عام 2011.

لاحقا لعب نجوج في عدة أندية، أبرزها سوانزي سيتي، وريمس، ولم يرتد أبدا قميص منتخب فرنسا الأول، كما رفض تمثيل منتخب الكاميرون.

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