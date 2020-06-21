سلبية المسحة الأولى لكل العاملين في نادي بيراميدز

الأحد، 21 يونيو 2020 - 19:08

كتب : عاطف شادي

علي جبر - بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز ظهور نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء العاملين في النادي.

وجاءت نتائج التحاليل سلبية بالكامل و "لا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق"، وفقا لما أعلنه هاني سعيد.

وشدد هاني سعيد في تصريحاته مع المركز الإعلامي لـ بيراميدز على "جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى يوم السبت، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي. وأظهرت النتائج سلبيتها تماما".

أخبار متعلقة
بيراميدز: أجرى اللاعبون المسحة الأولى بعد تعاقدنا مع أكبر شركات التحاليل الطبية ممدوح عيد: بيراميدز ملتزم بقرار الدولة باستئناف النشاط بيراميدز يكشف ما دار في اجتماع اتحاد الكرة "لم نتحدث حول رأينا في القرار"

وأضاف المدير الرياضي: "الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي".

ومن المنتظر أن يستأنف فريق الكرة في بيراميدز تدريباته مرة أخرى بداية من يوم الخميس وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الثانية.

طالع أيضا

عرض برتغالي رسمي للاعب الأهلي

تفاصيل جراحة حسين الشحات

رسالة خاصة من أسطورة الكاميرون لـ صلاح والحضري

لن تصدق ما قاله روني عن صلاح

موعد عودة الأهلي للتدريبات

في الدوري عودة النشاط بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه 18 دقيقة | أوروبا
اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما 20 دقيقة | أوروبا
عاشور لـ في الجول: الأهلي لم يطلب مني الحضور لإجراء المسحة الطبية 22 دقيقة | الدوري المصري
سلبية المسحة الأولى لكل العاملين في نادي بيراميدز 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدربي - صلاح على مقاعد ليفربول وإيفرتون بالقوة الضاربة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير توفيق لـ في الجول: وصلنا عرض من ماديرا لـ ناصر ماهر.. و4 خطوات تحسم موقفنا ساعة | الدوري المصري
روني: ليفربول سيفوز بـ 5 ألقاب دوري إذا استمر كلوب لـ 10 سنوات ساعة | أوروبا
لم يتأخر في العودة.. شتوتجارت يتأهل للدوري الألماني الممتاز ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك