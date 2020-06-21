سلبية المسحة الأولى لكل العاملين في نادي بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز ظهور نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء العاملين في النادي.

وجاءت نتائج التحاليل سلبية بالكامل و "لا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق"، وفقا لما أعلنه هاني سعيد.

وشدد هاني سعيد في تصريحاته مع المركز الإعلامي لـ بيراميدز على "جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى يوم السبت، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي. وأظهرت النتائج سلبيتها تماما".

وأضاف المدير الرياضي: "الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي".

ومن المنتظر أن يستأنف فريق الكرة في بيراميدز تدريباته مرة أخرى بداية من يوم الخميس وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الثانية.

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