روني: ليفربول سيفوز بـ 5 ألقاب دوري إذا استمر كلوب لـ 10 سنوات

يرى واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، بأن استمرار يورجن كلوب مع ليفربول، سيعني تتويج الفريق بـ 5 ألقاب خلال الفترة المقبلة.

وكتب روني في مقال لـ "ذا تايمز": "يورجن كلوب يقول بأن ما حققه مانشستر يونايتد من هيمنة، يستحيل على أي فريق تكراره، لكنني أراه أمر خاطئ".

وأضاف "أعتقد أن ليفربول نفسه يستطيع تكرار تجربة مانشستر يونايتد".

روني أوضح "مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بخمسة ألقاب خلال العشر سنوات المقبلة، لكن بشرط السماح لكلوب بالاستمرار مع الفريق".

واين روني شبه محمد صلاح بـ كريستيانو رونالدو وقت تواجده في مانشستر يونايتد في جزء آخر من المقال. (طالع التصريحات)

أسطورة مانشستر يونايتد، اختار صلاح أيضا في تشكيل أفضل 11 لاعبا لليفربول في الدوري الإنجليزي.

صلاح الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

وذلك قبل أن ينضم للريدز في صيف 2017 ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، كما توج معهم بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحتاج فريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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