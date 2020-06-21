لم يتأخر في العودة.. شتوتجارت يتأهل للدوري الألماني الممتاز

عاد فريق شتوتجارت للدوري الألماني الممتاز مرة أخرى قبل جولة واحدة من نهائي دوري الدرجة الثانية بعد الفوز على نورينبرج بسداسية دون رد.

وضمن شتوتجارت المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن أرمينيا بيلفيلد المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن هايدنهايم صاحب المركز الثالث.

ولا يزال هايدنهايم ينافس على خوض مباراة ملحق التأهل مع هامبورج صاحب المركز الرابع. وستكون ضد صاحب المركز الـ16 في ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

وهبط شتوتجارت من الدوري الألماني الممتاز بعد موسم 2018/2019 باحتلاله المركز الـ16 وخسارة مباراة الملحق.

وفاز شتوتجارت بلقب الدوري الألماني 5 مرات أعوام 1950 و1952 و1984 و1992 و2007.

وسبق ولعب ضمن صفوف شتوتجارت أحمد صلاح حسني مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق في الفترة من 1998 وحتى 2001.

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