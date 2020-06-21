لم يتأخر في العودة.. شتوتجارت يتأهل للدوري الألماني الممتاز

الأحد، 21 يونيو 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

شتوتجارت

عاد فريق شتوتجارت للدوري الألماني الممتاز مرة أخرى قبل جولة واحدة من نهائي دوري الدرجة الثانية بعد الفوز على نورينبرج بسداسية دون رد.

وضمن شتوتجارت المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن أرمينيا بيلفيلد المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن هايدنهايم صاحب المركز الثالث.

ولا يزال هايدنهايم ينافس على خوض مباراة ملحق التأهل مع هامبورج صاحب المركز الرابع. وستكون ضد صاحب المركز الـ16 في ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

أخبار متعلقة
نوليتو سجل وصنع في ظهوره الأول.. سيلتا فيجو يسحق ألافيس بسداسية في أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب شيفيلد بثلاثية روني يختار صلاح ضمن أفضل 11 في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي قائد يونايتد: سنفتقد جماهير أولد ترافورد لكن شعار النادي يكفي لتحفيزنا

وهبط شتوتجارت من الدوري الألماني الممتاز بعد موسم 2018/2019 باحتلاله المركز الـ16 وخسارة مباراة الملحق.

وفاز شتوتجارت بلقب الدوري الألماني 5 مرات أعوام 1950 و1952 و1984 و1992 و2007.

وسبق ولعب ضمن صفوف شتوتجارت أحمد صلاح حسني مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق في الفترة من 1998 وحتى 2001.

طالع أيضا

توقع الدوري الإنجليزي لتربح موبايل سامسونج

مصدر في الأهلي يوضح هل يخضع فايلر لعزل منزلي

في الذكرى الـ30.. هل تواطأت هولندا وأيرلندا لإقصاء مصر من المونديال؟

بالصور - مسحات طبية للاعبي الأهلي

مواعيد مباريات الأحد

شتوتجارت الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: ميسي يتفق على تجديد عقده مع برشلونة.. وتضحية من اللاعب 11 دقيقة | أوروبا
كرة يد - مرتضى منصور يعلن تعثر مفاوضات الزمالك مع يحيى الدرع 18 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دربي ميرسيسايد - إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. محاولات دون خطورة 38 دقيقة |
رئيس الوداد: باسم مرسي؟ لم نفاوضه.. ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة 40 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: عدم التزام نادي مصر بالبروتوكول الطبي يعرضه للهبوط 42 دقيقة | الدوري المصري
بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه ساعة | أوروبا
اعتزل مهاجم ليفربول السابق عن عمر 31 عاما ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك