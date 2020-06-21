نوليتو سجل وصنع في ظهوره الأول.. سيلتا فيجو يسحق ألافيس بسداسية

انتصر سيلتا فيجو على ديبورتيفو ألافس بسداسية تاريخية، في أولى مباريات الفريق بعد عودة نوليتو.

وفاز سيلتا فيجو على ضيفه ألافيس بستة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أبانكا بالايدوس، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

سجل رافينيا ألكانتارا هدفين، وهدف لكل من جيسون مريو، وياجو ياسباس، ونوليتو، وسانتي مينا.

وصف المباراة

تقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول في الدقيقة الـ14 عن طريق جيسون موريو.

ياجو ياسباس أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ20. الهدف هو العاشر للمهاجم الدولي هذا الموسم، ليكون قد سجل (+10) أهداف في الدوري للموسم الخامس على التوالي.

رافينيا ألكانتارا سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين الـ40 والـ41، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتا فيجو برباعية.

مع بداية الشوط الثاني، شارك نوليتو العائد للفريق قبل يومين من إشبيلية.

وفي الدقيقة الـ78 أضاف نوليتو الهدف الخامس بنفسه من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف السادس إلى سانتي مينا، لينتهي اللقاء بفوز سيلتا فيجو بسداسية.

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía... es Nolito en Balaídos pic.twitter.com/HR0N6kvAJx — Nolitismo (@LorenCostas99) June 21, 2020

الفوز رفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة الـ30 في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة الـ35 في المركز الـ13.

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