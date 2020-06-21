كواليس اجتماع اتحاد الطائرة والأندية لاستئناف الموسم.. رفض الزمالك وسبورتنج يناقش الانسحاب

الأحد، 21 يونيو 2020 - 16:54

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

اجتمعت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بالأندية لمناقشة استئناف الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأندية قد وافقت على فكرة استئناف الموسم باستثناء الزمالك، كما ناقش سبورتنج فكرة الانسحاب والعودة على الموسم المقبل خاصة أنه لا ينافس على الهبوط.

بدأ الاجتماع باقتراح الاتحاد المصري للكرة الطائرة باستئناف تدريبات الفرق في الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية الشهر.

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وكشف الاتحاد المصري عن خطته باستئناف مسابقة الدوري من جديد يوم 5 أو 6 أغسطس، كما ناقش اقتراح خوض المنافسات في دورات مجمعة.

وعلم FilGoal.com أن الأندية أجمعت على رفض فكرة الدورات المجمعة بسبب التكاليف.

أما مقترح استئناف الدوري في 5 أغسطس، قدّم الأهلي طلبه بتأجيل ذلك إلى 15 أو 20 من شهر أغسطس لتكون فترة الإعداد كافية للفرق.

واعترض الزمالك على اقتراح الأهلي، وشدد ممثلو الزمالك أن ذلك سيؤثر على انطلاق الموسم المقبل، كما أن الموسم الجاري يتبقى به مباريات كأس مصر وهو ما سيمثل ضغطا في المباريات، وطالب بانطلاق موسم جديد في الأول من سبتمبر.

أما من جهته ناقش سبورتنج فكرة الانسحاب من الدوري، وقدّم النادي السكندري مقترحا بانسحابه خاصة أنه لا ينافس على اللقب أو مراكز الهبوط.

وتسائل سبورتنج في طلبه إلى الاتحاد المصري لمعرفة مصيره حال قرر الانسحاب، وهل يُسمح له بخوض الدوري الممتاز الموسم المقبل؟

وخلال تقديم الأندية لمقترحاتها اتفقت أندية طلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والطيران على استكمال الموسم ولكن ناقشت الاتحاد المصري بخصوص إمكانية إصابة أحد اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا.

وتسائلت الأندية الأربعة عن موقف الاتحاد المصري من ذلك وإمكانية توفير المستشفيات أو عزل للمصابين.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري كشف للأندية عن مناقشته لجميع المقترحات على أن يصدر قراره خلال أسبوع وقبل موعد استئناف التدريبات.

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