قائد يونايتد: سنفتقد جماهير أولد ترافورد لكن شعار النادي يكفي لتحفيزنا

يعتقد هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد أن فريقه سيفتقد الجماهير حين يلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي عقب التوقف داخل ملعبه، لكنه شدد على أن شعار النادي يكفي لتحفيز اللاعبين.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المؤكد هو أنه في كل مرة ترتدي شعار مانشستر يونايتد، لا تحتاج إلى الكثير من التحفيز".

وأضاف "أنت تعرف مدى ضخامة النادي والتاريخ الذي يمثله. وإذا لم يكن لديك الحافز للفوز بأي مباراة مع هذا النادي، فأنت تخوض الرياضة الخاطئة".

وتابع "من المخيب للآمال عدم اللعب أمام جماهيرك، لكننا نعلم أنهم سيكونون أمام شاشات التلفاز الخاصة بهم يشاهدوننا ويشجعوننا، ونحن نريد إعادة البسمة إلى وجوههم".

المباراة المقبلة ستكون أول مباراة تقام بدون جمهور عبر تاريخ ملعب أولد ترافورد الذي يمتد إلى 110 سنة، وهو ما يعتقد ماجواير أنه يقلل من المميزات التي يستفيد بها المضيف، ويجعلها مواجهة 11 ضد 11 فقط.

وأوضح الدولي الإنجليزي "ربما تجعل الجماهير الأجواء غير مريحة للفريق الضيف، ولكن الأمر لا يزال يتعلق باللاعبين الـ11 الذين يخوضون المواجهة".

وواصل "هناك ما يكفي من المواهب في فريقنا للذهاب وتخطي أي منافس. نحن نركز بشكل كامل على أنفسنا ولا ننظر هل نخوض المباراة على ملعبنا أو خارجه. نحن نرى كل مباراة فرصة لحصد الثلاث نقاط وتقديم أفضل أداء".

وأتم "سنفتقد الجماهير. هم يتابعون بأعداد كبيرة والدعم لا يصدق. ذات يوم سيعودون، وعندما يعودون أنا متأكد أن الأجواء ستكون أفضل وأكثر اشتعالاً من المعتاد في أولد ترافورد".

يونايتد تعادل مع توتنام بهدف لمثله في الجولة 30 يوم الجمعة، ويحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن شيفيلد السابع.

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