آس: دي يونج يغيب عن برشلونة أسبوعين للإصابة

الأحد، 21 يونيو 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

قالت صحيفة آس الإسبانية إن فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة سيغيب أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة.

وغاب دي يونج عن مواجهة إشبيلية يوم الجمعة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن سباق الصدارة في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة آس عن إصابة دي يونج في ساقه اليمنى وغيابه لن يقل عن المباريات الأربع المقبلة للفريق.

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وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي أن غياب دي يونج أمام إشبيلية بسبب حمل طفيف في الساق قبل أن يخرج ببيان اليوم الأحد يفيد بإصابة اللاعب دون تحديد موعد عودته.

وأوضحت صحيفة آس أن الحمل أصبح أكثر خطورة وغيابه لن يقل عن أسبوعين.

ومع تلاحم المباريات بات من المؤكد غياب اللاعب عن مواجهة كل من أتليتك بلباو وسيلتا فيجو وأتليتكو مدريد وفياريال.

ومنذ استئناف الدوري الإسباني لم يلعب دي يونج سوى في فوز برشلونة على مايوركا بأربعة أهداف دون رد.

وغاب عن فوز فريقه على ليجانيس بهدفين دون رد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، بينما خرج من قائمة مواجهة إشبيلية.

ويتصدر برشلونة الدوري مؤقتا بـ 65 نقطة بعد خوض 30 مباراة بينما يلعب ريال مدريد صاحب الـ 62 نقطة مباراته اليوم أمام ريال سوسيداد.

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