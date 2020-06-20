مواعيد مباريات السبت 20 يونيو 2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري الإيطالي ومتعة إنجلترا

عاد السبت الممتاز من جديد. مباريات الدوري الإنجليزي تبدأ في الواحدة والنصف ظهرا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 20 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

تبدأ المتعة في الواحدة والنصف ظهرا. واتفورد يستضيف ليستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي الرابعة مساء، يحل أرسنال ضيفا على برايتون عبر بي إن سبورتس 1.

وست هام يونايتد يستقبل ولفرهامبتون في السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ثم يختتم اليوم في إنجلترا بمواجهة بورنموث مع كريستال بالاس الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

وفي ألمانيا تقام كل مباريات اليوم في الثالثة والنصف مساء. بايرن ميونيخ يواجه برايبروج عبر قناة بي إن سبورتس 5.

لايبزيج يواجه بوروسيا دورتموند عبر قناة بي إن سبورتس 2، هوفنهايم يواجه يونيون برلين غير مذاعة في الشرق الأوسط.

فورتونا دوسلدروف يواجه أوجسبورج عبر قناة بي إن سبورتس 12، فيما يلتقي هيرتا برلين مع باير ليفركوزين عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب ماينتس مع فيردر بريمن عبر قناة بي إن سبورتس 10، وشالكة مع فولفسبورج الذي يضم المهاجم المصري عمر مرموش عبر قناة بي إن سبورتس 8.

كولن يواجه إينتراخت فرانكفورت عبر قناة بي إن سبورتس 13، وأخيرا يلتقي بادربورن مع بروسيا مونشنجلادبخ عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري الإسباني

وكالعادة تستكمل مباريات الدوري الإسباني يوميا.

إسبانيول يواجه ليفانتي الساعة الثانية ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويلعب أتليتك بلباو مع ريال بيتيس في الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ثم يلتقي خيتافي مع إيبار الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3، فيما يختتم أتليتكو مدريد اليوم بمواجهة بلد الوليد الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ويعود الدوري الإيطالي أخيرا بعد أكثر من 100 يوم من التوقف.

المباراة الأولى ستكون في تورينو. يلتقي تورينو مع بارما الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب هيلاس فيرونا مع كالياري الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري التركي

وفي تركيا، يلتقي بشكتاش الذي يضم بين صفوفه لاعب الوسط المصري محمد النني، مع دينيزلي سبورت الساعة الثامنة مساء.

للتعرف على مواعيد كل المباريات منهنا

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