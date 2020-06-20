أحمد مرتضى: الأمر ليس نزاعا بين الأهلي والزمالك.. والدولة لم تقرر استئناف الدوري

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إنه لا يوجد أي نزاع بين ناديه وبين غريمه التقليدي الأهلي حيال عودة الدوري.

وأضاف في حديثه عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت "بالعقل والمنطق من المستحيل إكمال الدوري المتبقي فيه 17 جولة مع توقفات للأهلي والزمالك إفريقيا وتوقفات لمنتخب مصر".

وواصل "الأمر ليس نزاعا بيننا وبين الأهلي ما نقوله هو حديث منطقي ووجهة نظر العلم".

وشدد "الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في إعادة الدوري من عدمه مع اتحاد الكرة لن نستطيع إكمال الموسم الجاري إلا لو قررنا أن نجعل الموسم المقبل غير منتظما ونؤلف ونجعله بمجموعتين".

وأضاف "لذا من المنطقي إلغاء الموسم الجاري مثلما حدث من قبل واعتبار كأن شيئا لم يكن".

وشدد أحمد مرتضى "لا يجب أن يضحك علينا أي شخص الدولة لم تقرر إعادة الدوري بل قال وزير الرياضة أشرف صبحي أعيدوا النشاط الرياضي فقط وكل اتحاد له قراره الخاص بشأن إعادة الدوري الخاص به من عدمه".

وتابع "عودة النشاط شيء وعودة الدوري شيء آخر وهذا الأمر يحتاج لدراسة وتفكير من اتحاد الكرة".

وأتم "الزمالك ليس مع أو ضد عودة الدوري الزمالك يقول لن نكمل الدوري لأنه من المستحيل إكماله".

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