الكشف عن خطاب الاتحاد المصري للأندية بشأن التعليمات الوقائية

خاطب وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أندية الجمعية العمومية بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة استعدادا لعودة التدريبات.

واحتوى الخطاب المرسل بتاريخ 18 يونيو 2020، على 4 نقاط رئيسة:

1-"إجراء عدد (2) مسحة اختبار فيروس كورونا، الأولى: 5 أيام قبل بدء التجمع للتدريبات.

والثانية: 24 ساعة قبل بدء التدريبات.

ويتم إجراء الفيروس لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويتم استبعاد الأشخاص الذين تثبت إيجابية عينتهم ويتم عزلهم وفحص المخالطين طبقا للإجراءات المقررة من وزارة الصحة والسكان بهذا الشأن."

2-"اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في دليل الإجراءات والإرشادات الصحية الوقائية لعودة نشاط كرة القدم والمعد من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة."

3-"موافاتنا بالمسؤول بالجهاز الطبي لكل فريق (الهاتف المحمول والبريد الالكتروني) للتواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد وذلك للتنسيق ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية وكيفية تنفيذها من خلال لقاء افتراضي عبر Zoom."

4-"في حالة الاستفسار يتم التواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، ومجدي مصطفى الصباغ سكرتير عام اللجنة الطبية."

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