جاتوزو: شقيقتي الآن في مكان أفضل.. ولن نذهب إلى برشلونة في عطلة

شدد جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، على أن مهمة فريقه هذا الموسم لم تنته بالتتويج بكأس إيطاليا.

نابولي قهر يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، ليكون اللقب الأول في مسيرة جاتوزو التدريبية.

وصرّح جاتوزو عبر راديو "كيس كيس" المحلي: "المباريات أمام لاتسيو وإنتر ويوفنتوس كانت صعبة، فقد لعبنا بـ10 لاعبين أمام لاتسيو، وإنتر صعّب الأمور علينا، وبالطبع جميعكم شاهد النهائي".

وأضاف: "لقد تطورنا، ونستطيع التطور أكثر، عندما كنت أفوز بلقب وأنا لاعب، كنت أفكر دائما في اليوم التالي وما يمكن أن أحسّنه في نقاط ضعفي. ولذا علينا الاستعداد لمباريات الدوري المقبلة".

وعن احتفاء اللاعبين به بعد التتويج بالكأس: "كانت لفتة لطيفة، هذا الفريق احترمني دائما، يمكن أن يخبرني أحد اللاعبين بأن أذهب إلى الجحيم، لكن لا يمكنهم مساس طاقمي".

وشرح علاقته بهم: "أنا أعز أصدقائهم وأسوأ أعدائهم، لا أحمل ضغينة تجاه من يخطئون، وأنسى كل شيء في اليوم التالي".

وتابع: "كنت أعرف أن التدريب لن يكون سهلا، فليس كافيا أن تكون لاعبا عظيما، ولذا عملت بجد حتى أتعلم، وقمت ببعض الاختيارات الصعبة، لكنه طريق اخترت السير فيه".

وواصل: "أريد أن أتعلم دائما وكل يوم، يجب أن تكون متواضعا حتى تتقبل الأمور الجديدة".

نابولي يواجه برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 1-1 في سان بولو.

وعن هذه المباراة المرتقبة قال جاتوزو: "نتقبل حقيقة أننا أمام برشلونة سنلعب ضد فريق أفضل منا، لكننا سنؤدي بأفضل شكل ممكن ذهنيا وبدنيا".

واستدرك: "لكن نذهب في عطلة، بل سنذهب للعب من أجل التأهل، نريد تأجيل العطلة أطول وقت ممكن".

كما كشف عن قدوته في عالم التدريب: "مارشيلو ليبي مرجعية بالنسبة لي، كلما تعرضت لأي موقف صعب، أفكر فيما كان سيفعله والقرار الذي كان سيتخذه. أدرب اللاعبين بطريقة قريبة للغاية مما كان يفعله معي".

واسترجع جاتوزو ذكرى شقيقته التي توفيت قبل فترة قصيرة: "جمعتني علاقة رائعة بشقيقتي، كنت مقربا إليها للغاية، وقد عانت كثيرا طوال سنوات. أعتقد أن الشعور كان أصعب على أبي وأمي، لكنها الآن أفضل حالا في السماء، وآمل أن نتقابل مجددا لنتحدث".

وأتم كاشفا عن هوية اللاعب الخامس الذي لم يسدد ركلة الترجيح أمام يوفنتوس: "آلان كان المسدد الخامس في الأوليمبيكو، من الجيد أننا لم نحتجه".

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