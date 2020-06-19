رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: هذا شرطنا للأندية للعودة إلى المران.. وحالة تجعلنا نلغي أي مباراة

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 20:04

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن تفاصيل الاشتراطات التي تم إرسالها للأندية اليوم الجمعة للسماح لهم بالعودة إلى المران.

وقال محمد سلطان لـFilGoal.com: "من أجل السماح لأي فريق بالعودة للمران يجب أن يتعاقد مع مستشفى ويجري مسحات فيها PCR للاعبين وللأجهزة الفنية والإدارية والطبية".

وأضاف "مع تأكد سلبية كل العينات سيُسمح للفريق بخوض المران بعد تلك العينة الأولية".

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وأكمل "ثم بعد العينة الأولية بـ72 ساعة لـ5 أيام يجب إجراء عينة ثانية للتأكد من نتائج العينة الأولى ومن أجل السماح للأندية في الاستمرار في التدرب".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة حديثه موجها نصيحة للأندية "يجب أن يكون هناك وعي بين جميع أفراد الفريق وأن يكون هناك تباعد بين عناصره خارج الملعب لنضمن سلامة الجميع".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تراجع المصري عن العودة لمرانه غدا السبت بعد تلقيه خطابا من اتحاد الكرة يفيد بتحديد إجراءات احترازية وطبية جديدة قبل السماح لهم بالعودة للمران.

وعن المباريات قال سلطان: "تقرر إقامة مباراتين أسبوعيا وقبل كل مباراة يجب إجراء مسحة لكل فريق بلاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية بالإضافة لطاقم التحكيم".

وبسؤاله ماذا لو كان هناك حالة إيجابية وثبتت إصابتها بفيروس كورونا أجاب "سنعزل تلك الحالة فقط ونخوض المباراة".

واستدرك "الحالة الوحيدة التي تجعلنا نلغي المباراة هي ظهور أكثر من حالة إيجابية في ذلك الوقت سنتخذ قرار الإلغاء فورا".

وعن المباريات الودية قال: "إن قرر فريق ما خوض مباراة ودية عليه أن يرسل لاتحاد الكرة خطابا ليتأكد من أن منافسه أجرى المسحات المطلوبة وأن كلها سلبية لإقامة اللقاء".

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