مصير الدوري يحدد موقف الـ 25% من مستحقات لاعبي الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي عن تبقي نسبة 25% من قيمة مستحقات اللاعبين.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "إدارة الإسماعيلي قامت بصرف 75% من مستحقات معظم اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "معظم اللاعبين يتبقى لهم 25% من قيمة المستحقات وهي تخص نسبة المشاركة في المباريات طوال الموسم".

وتابع "تلك النسبة لا يمكن صرفها في ظل عدم تحديد مصير الدوري".

وأتم "الإدارة تسعى لإنهاء تلك المستحقات فور معرفة مصير الدوري".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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