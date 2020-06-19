مصير الدوري يحدد موقف الـ 25% من مستحقات لاعبي الإسماعيلي

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 19:09

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي عن تبقي نسبة 25% من قيمة مستحقات اللاعبين.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "إدارة الإسماعيلي قامت بصرف 75% من مستحقات معظم اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "معظم اللاعبين يتبقى لهم 25% من قيمة المستحقات وهي تخص نسبة المشاركة في المباريات طوال الموسم".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: نحتاج إلى موارد مالية كبيرة.. وكيف يخوض المحترفون المباريات في 25 يونيو؟ مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا بد من فترة تجريب واختبار قبل عودة النشاط الرسمي الإسماعيلي لـ في الجول: استئناف الدوري قرار غير مدروس.. امنحوا الأهلي اللقب والغوا المسابقة رئيس الإسماعيلي: لن نُجبر على اللعب وملتزمون بقرار غالبية الأندية حفاظا على الأرواح

وتابع "تلك النسبة لا يمكن صرفها في ظل عدم تحديد مصير الدوري".

وأتم "الإدارة تسعى لإنهاء تلك المستحقات فور معرفة مصير الدوري".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

طالع أيضا

الزمالك يتمم اتفاقه مع صفقته الأجنبية الأولى

كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك الجديدة

كيف سحق ريال مدريد خفافيش فالنسيا

تحقيق في الجول - سيدات اليد وحلم تمثيل مصر

سموحة يستنكر مطالبة أندية بإلغاء الدوري

في الدوري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: هذا شرطنا للأندية للعودة إلى المران.. وحالة تجعلنا نلغي أي مباراة 9 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: طاهر أبلغنا برغبته في اللعب لـ الأهلي.. وشيء يحدد موقفنا سواء بيع أو إعارة 24 دقيقة | الدوري المصري
مدرب ليل يعلن رحيل نجمي الفريق الصيف الحالي 45 دقيقة | أوروبا
مصير الدوري يحدد موقف الـ 25% من مستحقات لاعبي الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: ساني رفض تجديد عقده.. وهذه حالة جارسيا بعد الارتجاج ساعة | الدوري الإنجليزي
وفاة نسر كريستال بالاس جراء نوبة قلبية ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل استئناف التدريبات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يؤجل العودة للتدريبات بعد خطاب اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك