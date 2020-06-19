خبر في الجول – المصري يؤجل العودة للتدريبات بعد خطاب اتحاد الكرة

قرر الجهاز الفني للمصري تأجيل عودة الفريق إلى التدريبات والتي كان من المقرر لها أن تُستئنف غدا السبت استعدادا لعودة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تسلم خطابا اليوم الجمعة من اتحاد الكرة يحتوي على المزيد من الاشتراطات الطبية والإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها خلال المران.

لذا فضل الجهاز الفني تأجيل قرار العودة للمران بناء على الخطاب وتنفيذ الاشتراطات المكتوبة فيه أولا حفاظا على سلامة اللاعبين.

وتم بالفعل إبلاغ كل اللاعبين بتأجيل العودة للمران.

يذكر أن كل لاعبي المصري يقومون بفحوصات طبية دورية بدأت أمس الخميس وستمتد حتى الغد.

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