خبر في الجول – المصري يؤجل العودة للتدريبات بعد خطاب اتحاد الكرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 18:43

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

قرر الجهاز الفني للمصري تأجيل عودة الفريق إلى التدريبات والتي كان من المقرر لها أن تُستئنف غدا السبت استعدادا لعودة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تسلم خطابا اليوم الجمعة من اتحاد الكرة يحتوي على المزيد من الاشتراطات الطبية والإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها خلال المران.

لذا فضل الجهاز الفني تأجيل قرار العودة للمران بناء على الخطاب وتنفيذ الاشتراطات المكتوبة فيه أولا حفاظا على سلامة اللاعبين.

أخبار متعلقة
أري بابل.. "كواريزما الجديد" الذي سقط في البرتغال من أجل إعادة اكتشاف نفسه في إفريقيا المصري يصرف معاشا شهريا مدى الحياة لأسرة علي السعيد في الدرجة الثالثة – حسين صديق.. من إنبي ودجلة إلى جوكر نادي المدينة المنورة وصنايعي جبس

وتم بالفعل إبلاغ كل اللاعبين بتأجيل العودة للمران.

يذكر أن كل لاعبي المصري يقومون بفحوصات طبية دورية بدأت أمس الخميس وستمتد حتى الغد.

طالع أيضا

الزمالك يتمم اتفاقه مع صفقته الأجنبية الأولى

كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك الجديدة

كيف سحق ريال مدريد خفافيش فالنسيا

تحقيق في الجول - سيدات اليد وحلم تمثيل مصر

سموحة يستنكر مطالبة أندية بإلغاء الدوري

المصري عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: ساني رفض تجديد عقده.. وهذه حالة جارسيا بعد الارتجاج 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة نسر كريستال بالاس جراء نوبة قلبية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل استئناف التدريبات 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يؤجل العودة للتدريبات بعد خطاب اتحاد الكرة 25 دقيقة | الدوري المصري
لاعب كالياري السابق: مدربي نعتني بالقرد وبحاجتي للعودة إلى الغابة 30 دقيقة | أوروبا
"تصديات" الليجا – ضعوا أوبلاك حيث يستحق.. واحلموا بانتفاضة أسينسيو 54 دقيقة | أوروبا
داني ألفيش: قد أكون اليوم نجما في ميلان 57 دقيقة | أوروبا
لاعب وسط حسنية أغادير يكشف قصة مفاوضاته مع الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك