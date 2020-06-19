لاعب كالياري السابق: مدربي نعتني بالقرد وبحاجتي للعودة إلى الغابة

اتهم الأمريكي فافا بيكالوت لاعب كالياري السابق مدربه في مرحلة الناشئين بالعنصرية إذ كان ينعته بـ "القرد" ويخبره "بالحاجة للعودة إلى الغابة".

بيكالوت لعب لصفوف فريق الناشئين لكالياري بين 2006 وحتى 2011 والآن يلعب في صفوف دالاس الأمريكي.

اللاعب البالغ 29 عاما قال إنه رحل عن جزيرة سردينيا الإيطالية بسبب العنصرية عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "هناك طرق مختلفة من العنصرية، تعاملت معها في غرف ملابس وملاعب مختلفة".

وتابع "عندما انتقلت إلى إيطاليا في سن الـ 16 لعبت للفريق الأول بعد عام، كنت أتدرب مع الفريق الأول ومن ثم أعود للعب مع الفريق الرديف".

وأكمل "المدرب في ذلك الوقت بالفريق الرديف كان أسوأ من قابلت، كان عليه يوميا أن ينعتي بالقرد وحاجتي للعودة إلى الغابة في إفريقيا، وأنه لا يملك اللاعبون السود مهارات، فأنا سريع فقط، أركض، وجلبوني هنا للركض".

وأردف "أخبرني أنه لم يطلبني بل رئيس النادي سبب ضمي، عندما نتدرب كان يقول فقط أي شيء حقير، إذا طلبت من شاب أصغر سنا أن يفعل شيئا لي يقول "لا، عليك أن تفعل ذلك لأنك أسود".

وأتم "وجدت ملصقات قرود في خزانتي في بعض الأوقات واشتبكت بالأيدي مرتين أسبوعيا، الجزء الأسهل في ذلك الوقت كان كرة القدم".

"The easiest part was the soccer" Thank you @Fafagoal23 for being open about your experiences. Full Conversation: https://t.co/GDjQl1Iyr1 pic.twitter.com/ACIl7PhpYG — FC Dallas (@FCDallas) June 18, 2020

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية غضبا كبيرا في الفترة الأخيرة عقب وفاة جورج فلويد على يد ضباط شرطة أمريكية بيض، وكذلك مظاهرات غضابة تنديدا للعنصرية تجاه السود.

جماهير كالياري اكتسبت سمعة سلبية في الفترة الأخيرة أيضا بعد الهتافات العنصرية ضد مويس كين لاعب يوفنتوس السابق ورومليو لوكاكو مهاجم إنتر.

وجثا لاعبو الدوريات الأوروبية تنديدا للعنصرية وللتضامن مع جورج فلويد.





















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