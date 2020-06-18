الفوز الأول منذ 115 يوما في الدوري.. أتليتكو مدريد يسحق أوساسونا بخماسية

أنهى أتليتكو مدريد نتائجه السلبية في الدوري الإسباني بعد 3 تعادلات، وسحق أوساسونا بخماسية دون مقابل خارج أرضه في الجولة الـ 29.

أتليتكو مدريد لم يعرف طعم الفوز في الدوري منذ 23 فبراير الماضي بعد الفوز على فياريال 3-1.

ومنذ ذلك الحين تعادل مع إسبانيول وإشبيلية وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وعاد النشاط الرياضي بعد 3 أشهر وتعادلت كتيبة دييجو سيميوني مع أتليتك بلباو والذي يحمل التعادل رقم 13 للفريق فقط في الدوري، واليوم انتهت سلسلة التعادلات.

المباراة شهدت عودة البرتغالي الشاب جواو فيليكس بعدما تعافى من الإصابة وسجل هدف التقدم والشوط الأول الوحيد في الدقيقة 27.

البرتغالي الشاب أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

سيميوني أجرى تغييرين في الدقيقة 63 بنزول ماركوس يورنتي وألفارو موراتا بدلا من أنخيل كوريا ودييجو كوستا.

الأول سجل هدف الروخيبلانكوس الثالث في الدقيقة 79 وتبعه المهاجم الإسباني في الدقيقة 82 بالهدف الرابع.

تألق البدلاء تواصل فشارك البلجيكي فيريرا كاراسكو في الدقيقة 84 بدلا من ساؤول فسجل الهدف الخامس بعد 4 دقائق.

فوز رفع رصيد الروخيبلانكوس إلى 49 نقطة في المركز الرابع بوفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الـ 11.

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