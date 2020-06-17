المقاولون: سنتفاوض مع الأهلي بشأن طاهر محمد طاهر في الأيام المقبلة

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب عن طلب الأهلي للتعاقد معه طاهر محمد طاهر لاعب فريقه.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عبر FiGoal.com طلب ناديه من رئيس المقاولون التعاقد مع طاهر محمد طاهر. (طالع التفاصيل)

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس2: "كان هناك جلسة ودية بيننا وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخلالها تحدثنا عن تبادل اللاعبين بين الناديين".

وأضاف "وبالفعل طلب الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر".

وأكمل "طاهر لم يوقع للأهلي كما يُقال لأن النادي الأحمر أكبر بكثير من الحصول على توقيع لاعب دون علم ناديه".

وواصل "الأهلي أبدى استعداده للحصول على خدمات طاهر سواء شراء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين".

وأتم "سندرس طلب الأهلي وخلال الفترة المقبلة سنتفاوض مع النادي الأحمر حول القيمة المالية لطاهر".

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