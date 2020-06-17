الأهلي لـ في الجول: طلبنا ضم طاهر محمد من رئيس المقاولون خلال اجتماعنا به

أعلن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي، تقدم النادي الأحمر بطلب رسمي للمقاولون العرب من أجل شراء طاهر محمد لاعب الفريق الأصفر ومنتخب مصر الأولمبي.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "أثناء زيارة محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب لمقر الأهلي صباح اليوم ولقائه مع محمود الخطيب رئيس النادي كان هناك حديث عن سبل وطرق تقوية العلاقات بين الناديين".

وأضاف "وكان الاتفاق على تبادل اللاعبين والصفقات في فترات الانتقالات المقبلة".

وكشف "وبالفعل طلبنا من المقاولون التعاقد مع طاهر محمد لدعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات المقبلة".

طاهر صاحب الـ٢٣ عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف ٢٠١٦ قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في ٦ مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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