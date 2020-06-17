بعد توقف 100 يوم.. عودة سلبية للدوري الإنجليزي وتعادل أستون فيلا مع شيفيلد بمشاركة مصرية

بعد 100 يوم.. عاد الدوري الإنجليزي مجددا لكن بتعادل سلبي بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

تعادل أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد بدون أهداف على ملعب فيلا بارك، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ26 من 29 مباراة في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد شيفيلد يونايتد للنقطة الـ44 في المركز السابع.

التشكيل

دين سميث مدرب أستون فيلا اختار البدء بمحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي المحترفان المصريان على مقاعد البدلاء في اللقاء.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بلفتة رائعة ستكون مٌتبعة في الدوري الإنجليزي بالفترة المقبلة. اللاعبون انحنوا على ركابهم ، تعاطفا مع جورج فلويد ضحية العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

Aston Villa & Sheffield United players taking a knee when the whistle blows 👏 pic.twitter.com/KozTypaVLv — Football Daily (@footballdaily) June 17, 2020

وبداية اللقاء الحقيقية كانت هادئة أيضا. الحدث الأول كان في الدقيقة الـ24 حين توقف الفريقين لالتقاط الأنفاس وشرب الماء.

وبعد شوط خالي من الفرص، كاد شيفيلد يونايتد يتقدم في الدقيقة الـ41 بعد كرة ثابتة نٌفذت داخل منطقة الجزاء، وارتقى لها أوريان نيلاند حارس أستون فيلا ليمسك بها، لكن زميله دفعه بالخطأ إلى داخل المرمى، ليدخل نيلاند بالكرة إلى المرمى بالفعل. تقنية عين الصقر لم تصفر وبالتالي الحكم لم يحتسب الهدف.

How was that not a goal ?? the goal line technology was clearly not workin #astonvilla #sheffeild pic.twitter.com/qiNeggb9Wm — Iamjarring (@iamjarring) June 17, 2020

وإلى هنا انتهى الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أسرع قليلا. في الدقيقة الـ49 كانت أخطر فرص أستون فيلا بعد كرة طولية إلى كيفان ديفيس الذي سدد بيسراه، لكن دين هندرسون تألق وأبعدها إلى ركنية.

جاك جريليش أرسل عرضية رائعة أيضا في الدقيقة الـ57، لكنها مرت أمام أنور الغازي وخرجت من الملعب.

المباراة هدأت مجددا، حتى عاد أستون فيلا وشكل الخطورة في الدقيقة الـ59 بعد تصويبة رائعة من جون ماكجين، لكن هندرسون مجددا يتألق ويحولها إلى ركنية.

مشاركة مصرية

تدخل دين سميث مدرب أستون فيلا في الدقيقة الـ70 بتبديلين. محمود حسن "تريزيجيه" شارك رفقة مبوانا ساماتا بدلا من أنور الغازي وكيفان ديفيس.

كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد رد في الدقيقة الـ72 بدخول ديفيد ماكجولدريك ولوك فريمان بدلا من بيلي شارب، وساندر بيرج.

أستون فيلا أجرى ثالث التبديلات في الدقيقة الـ76 بدخول مارفيلوس ناكمبا بدلا من جون ماكجين.

وفي نفس الدقيقة شارك المصري الآخر أحمد المحمدي بدلا من إزري كونسا المصاب.

أما شيفيلد يونايتد، فأجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ80 بدخول لي مويست بدلا من أوليفر مكبورني

كل ما تبقى من المباراة كان في إطار ودي حتى لو كانت المباراة رسمية. انتهى اللقاء في ظل رضا الفريقان على التعادل، لينتهي اللقاء سلبيا.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ26 من 29 مباراة في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد شيفيلد يونايتد للنقطة الـ44 في المركز السابع.

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