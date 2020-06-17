وفاة كمال عتمان المدرب التاريخي لـ طلائع الجيش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وفاة كمال عتمان المدير الفني الأسبق لطلائع الجيش.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم نعي للمدرب الراحل جاء كالآتي: " ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الكابتن كمال عتمان الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء طويلة مع كرة القدم المصرية".

ولعب الراحل كمال عتمان مع نادي السكة الحديد في ستينيات القرن الماضي وكان أحد نجوم منتخب مصر العسكري.

وفي التدريب يملك مسيرة طويلة مع الأندية المصرية مثل المنصورة والشمس والسكة الحديد والإنتاج الحربي.

إلا أن تجربته التدريبية الأبرز كانت مع طلائع الجيش الذي قضى معه فترة طويلة قاد خلالها الفريق للتأهل لأول مرة للدوري الممتاز.

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