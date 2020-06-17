فضل: سعداء بمقترحات الأندية ونعمل جميعا لمصلحة الكرة المصرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 20:21

كتب : عاطف شادي

محمد فضل

عبر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن سعادته البالغة بالجلسات التي عقدتها اللجنة مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد والدوري الممتاز والقسم الثاني على مدى يومين ويتبقى اليوم الثالث قبل زيارة أندية القسمين الثالث والرابع لاستكمال الجولات مع بقية الأندية وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال فضل إن اللجنة سعيدة لما لمسته من تعاون وود بين أعضاء اللجنة ورؤساء ومندوبي أندية الجمعية العمومية مشيرا إلى أن الجميع قدم مقترحات رائعة للغاية سواء فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي واستئنافه وكذلك ما يتعلق باللائحة موضحا أن المقترحات متوافقة إلى حد بعيد مع مقترحات اللجنة في النشاط واللائحة.

وشدد فضل على أن اللجنة سعيدة بالاجتماعات وتفخر بالجلوس مع مندوبي الجمعية العمومية والتي تأخرت بعض الوقت لظروف يعلمها الجميع وكانت روح الود تسود الاجتماعات والجميع كان هدفه المصلحة العامة وعرض وجهات نظر لمصلحة الكرة في مصر دون النظر لمصلحة خاصة.

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وأكد أن اللجنة تعمل بكل جهد على حلول ترضي الجميع بشأن استئناف النشاط في الموعد الذي حددته الحكومة مسبقا ولصالح الكرة المصرية وتفكير الاتحاد الأساسي قبل أي شيء هو الحفاظ على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتستكمل اللجنة الخماسية اجتماعاتها غدا الخميس، بالجلوس مع أندية المجموعة الثالثة للقسم الثاني والأندية الستة بيراميدز والمصري والإسماعيلي وسموحة والجونة وحرس الحدود من الدوري الممتاز، قبل السفر لأندية القسمين الثالث والرابع لاستكمال الاجتماعات، للحديث عن كل ما يتعلق بالكرة المصرية واللائحة وعودة النشاط ورابطة المحترفين للوصول إلى أفضل قرارات لمصلحة الكرة.

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