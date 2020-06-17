تفاصيل اليوم الثاني لاجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 18:36

كتب : عاطف شادي

اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

واصلت اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

وتمت الاجتماعات على مرحلتين، الأولى كانت مع أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني بحضور ١١ نادي هي النجوم والزرقا ومنتخب السويس وبتروجت والداخلية وسيراميكا كليوباترا والنصر وجمهورية شبين والمريخ وكوكاكولا والترسانة والقناة.

وفي المرحلة الثانية، تم الاجتماع مع أندية الزمالك والمقاولون العرب وطنطا وأسوان والإنتاج الحربي ونادي مصر.

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وعرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها لتعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسي، ولاقت تجاوب مع السادة ممثلي الأندية وتفهمهم.

وقدمت الأندية مقترحاتها فيما يخص اللائحة، ووعدت اللجنة أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار كون الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في قرار تعديل اللائحة.

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