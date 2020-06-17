الخطيب يستقبل رئيس المقاولون العرب قبل اجتماع اتحاد الكرة

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نظيره محسن صلاح في المقاولون العرب ومحمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة لدى الذئاب.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن ذلك الاستقبال جاء في إطار العلاقة القوية بين الناديين ودار بين الخطيب ومحسن صلاح حوارا وديا حول ما يخدم مصالح الرياضة المصرية.

وبعد ذلك توجه رئيس المقاولون لمقر اتحاد الكرة للاجتماع لمناقشة مصير الدوري.

وحضر الاجتماع كل من الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا ونادي مصر وأسوان

وقال فايز عريبي رئيس طنطا في تصريحات صحفية إن فقط المقاولون العرب أراد استئناف الدوري، فيما رفضت أندية الزمالك والإنتاج الحربي ونادي مصر وأسوان الأمر إلى جانب ناديه.

اقرأ أيضا

رسميا – يويفا يحدد مصير ومواعيد دوري الأبطال

رسميا - عدم استكمال الدوري الإماراتي بسبب كورونا

هل يستطيع بيراميدز تحقيق تصريح زيزو؟

هانز فليك.. حان وقت الخروج من الظلام للضوء

كرة يد - تقرير تونسي: عرض مغري من الزمالك يقربه من لاعب الترجي