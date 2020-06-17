كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد يوضح كيفية استئناف النشاط "تحت إجراءات احترازية صارمة"

أوضح محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة كيفية استئناف نشاط اللعبة في الفترة المقبلة.

وسبق أن حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة النصف الثاني من أغسطس موعدا مقترحا بشكل أولي لاستكمال مباريات الدوري للرجال والسيدات.

وقال عبد المطلب عبر الحساب الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري: "كونك الأول في إفريقيا الذي يعلن عودة النشاط مرة أخرى سيشجع باقي الدول واتحادات السلة على العودة واستئناف المباريات".

وتابع "يجب على اللاعبين أن يتدربوا ويتنافسوا وعلى الجماهير أن تتابع فرقها وتشجعهم وتعود الحياة لطبيعتها".

وأضاف "الأندية ستبدأ التدريبات في ملاعب مفتوحة ثم الانتقال للملاعب المغلقة مع الحد الأدنى من اللاعبين في التدريب، واحد ضد واحد ثم اثنين ضد اثنين حتى نعود للتدريبات بشكلها الطبيعي".

وأتم مشددا "سنعود للتدريب العادي على الأقصى خلال 3 أسابيع من موعد عودة التدريبات والمباريات ستقام تحت إجراءات احترازية صارمة".

المهندس محمد عبد المطلب @XL_MoHaMeD يتحدث لـ @FIBA عن عودة النشاط الرياضي واجراءات احترازية صارمة في الانتظار 🗣️ pic.twitter.com/Pe7WChrVwZ — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) June 17, 2020

ولم ينته نصف نهائي دوري سوبر الرجال، إذ يتبقى مواجهة الأهلي والجزيرة والتي يتقدم فيها الأحمر بنتيجة 2-1، بينما ضمن الاتحاد السكندري مقعده في النهائي بعد التغلب على الزمالك.

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