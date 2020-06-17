تفاصيل جلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي في الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا اليوم الأربعاء مع مدربي النشاط الرياضي في النادي في صالة الأمير عبد الله الفيصل للاطمئنان على الاستعدادات الأخيرة لاستئناف النشاط.

وقال الخطيب في حديثه للمدربين إن قرار عودة النشاط هام للغاية وتستحق الدولة عليه التقدير خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة في عودة الحياة لطبيعتها مجددا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الخطيب أنه يجب على أي مدرب لديه تصور للمرحلة المقبلة عليه أن يتقدم لمناقشتها مع مدير النشاط الرياضي رؤوف عبد القادر لتوفير كل سبل النجاح خلال الفترة المقبلة.

وشدد الخطيب على ضرورة احتواء المدربين للاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء بعد العودة.

وأتم رئيس النادي الأهلي حديثه بأنه سيوفر كل الإمكانيات الطبية للمدربين لمساعدتهم في تخطي هذا الموسم الاستثنائي.

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