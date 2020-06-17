ليفاندوفسكي: الاحتفال بلقب الدوري دون جماهير أمر معقد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني

أبدى روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، عدم ارتياحه للاحتفال بالدوري الألماني دون جماهير.

بايرن ميونيخ قهر فيردر بريمن بهدف دون رد، وحسم لقب الدوري الثلاثين في تاريخه.

وصرّح ليفاندوفسكي هداف المسابقة: "الاحتفال بالدوري دون جماهير أمر معقد بعض الشيء".

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وأضاف عبر سكاي ألمانيا: "افتقدنا أجواء وحماس الجماهير، لكننا سعداء بتتويجنا أبطالا لـ ألمانيا، فقد عانينا كثيرا".

على صعيد متصل، صرح كارل هاينتس رومينيجيه الرئيس التنفيذي للنادي: "إنه موسم تحت ظروف قهرية دون أي نقاش".

وأضاف عبر سكاي أيضا: "على الرغم من هذه الظروف الصعبة، هانز فليك وجهازه الفني ولاعبيه قاموا بعمل رائع في النصف الثاني من الموسم".

وأتم: "لم نفز ونسجل الكثير من الأهداف فحسب، وإنما أيضا لعبنا بطريقة رائعة".

بايرن رفع رصيده إلى 76 نقطة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند، بينما يصارع بريمن على الهروب من الهبوط وما زال متمسكا بالأمل برصيد 28 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير.

ألقاب بايرن الـ 30 موزعة بين 29 لقبا تحت مسمى "البوندزليجا" ولقب بالمسمى القديم حصده البافاري عام 1932.

ولا ينسى بايرن ميونيخ تتويج فيردر بريمن بلقب الدوري الألماني عام 2004 على حسابه بملعب أليانز أرينا، وبعد 16 عاما يُتوج بايرن بلقبه الـ 30 في ملعب فييسر ستاديون قبل جولتين على النهاية.

وعادل بايرن ميونيخ رقم يوفنتوس الإيطالي في عدد ألقاب الدوري المتتالية برصيد 8 بدءا من موسم 2012-13 وحتى 2019-2020، وليصبح ثاني فريق ضمن الدوريات الخمس الكبرى يحقق هذا الإنجاز.

لكن يوفنتوس يمتلك فرصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري ليحقق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه تواليا.

كل هذا لم يكن ليحدث لولا الخسارة من إينتراخت فرانكفورت 5-1 في الدور الأول، أعقبها رحيل الكرواتي نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق.

وجاء هانز ديتير فليك، مساعد يواكيم لوف في منتخب ألمانيا حصل على مقعد الرجل الأول، وهو ليس بغريب عن بايرن بعدما لعب بقميصه 5 سنوات بين 1985 و1990.

الحمض النووي البافاري ظهر من جديد بمثلث مُكون من أوليفر كان في منصب إداري بالنادي ورفقة حسن صالح حميديتش في منصب المدير الرياضي.

فليك قاد الفريق في 29 مباراة فاز في 26 وتعادل في 1 وخسر 2، حصد لقب الدوري وتأهل لنهائي كأس ألمانيا وقاب قوسين أو أدنى من ربع نهائي دوري الأبطال.

عادت الروح للفريق، والآن بعدما كان موسم بايرن للنسيان صار هدف البافاريون ثنائية محلية ليست بجديدة على خزائن عملاق ألمانيا، قد تكون ثلاثية.

ويقترب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من حصد لقب هداف الدوري الألماني للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

البولندي رفع رصيده إلى 31 هدفا الموسم الجاري وهو الرقم الشخصي الأفضل له في الدوري الألماني بعدما سجل الموسم الماضي 30 هدفا.

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