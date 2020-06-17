هبوط بادربورن إلى القسم الثاني الألماني

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

بادربورن

هبط بادربورن إلى دوري القسم الثاني الألماني، بخسارته أمام يونيون برلين بهدف دون رد، في ملعب ألتي فويرستيري، بالجولة 32 للبوندزليجا.

بن زولينسكي سجل بالخطأ في شباك فريقه بادربورن بالدقيقة 27، ليقضي نهائيًا على آمال فريقه في البقاء.

رصيد بادربورن تجمد عند 20 نقطة في المركز 18 –الأخير-، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه قبل جولتين فقط على النهاية.

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وكان بادربورن قد صعد إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، إلا أنه لم يعمّر كثيرا وعاد فورا من حيث أتى.

ولم يفز بادربورن طوال الموسم سوى 4 مرات، فيما خسر 20 مباراة، وتعادل في 8.

وبينما انهالت الدموع من أعين لاعبي بادربورن، شهدت اللحظات عينها احتفالات صاخبة من لاعبي بايرن ميونيخ الذي حسموا لقب الدوري الألماني.

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