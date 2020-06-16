رئيس إنبي: اتحاد الكرة يريد تذليل كل عقبات الأندية قبل استئناف الدوري

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 22:50

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن كواليس ما دار في اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز قبل استئناف المسابقة.

وأجرى اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من أندية الدوري وهم الأهلي وإنبي ومصر للمقاصة ووادي دجلة والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لمناقشة لائحة الاتحاد الجديدة وأيضا الحديث عن استئناف الدوري.

وقال السيد لقناة أون تايم سبورتس2: "استئناف الدوري هو رغبتنا من البداية ولدينا قناعة أن الدولة في مثل هذه الأزمات هي صاحبة القرار الأول والأخير وهي الأكثر معرفة بكل التفاصيل وكيفية حماية المواطنين".

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وأضاف "الجزء الأول من الاجتماع كان لمناقشة لائحة اتحاد الكرة الجديدة بشأن الانتخابات المقبلة وطلبنا إرسال بنود اللائحة لكل الأندية لدراستها بشكل دقيق قبل التصويت عليها".

وأكمل "أما في الجزء الخاص باستئناف الدوري كان لنا تساءل هل الوقت كافي حاليا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية قبل العودة للتدريبات".

وواصل "ولكن الجنايني أخبرنا أن العمل لتطبيق هذه الإجراءات سيبدأ فورا".

وتابع "محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كان لديه تحفظا شديدا على كيفية عودة الأجانب المحترفين إلى مصر للانتظام في تدريبات فرقهم، لكن الجنايني أكد أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده لإعادتهم إلى مصر في الفترة المقبلة".

وكشف "أيضا جاري التعاقد مع إحدى المستشفيات لتكون مكانا لعزل أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري المصري".

وأتم تصريحاته "الاجتماع كان أكثر من رائع وهناك رغبة كبيرة للاتحاد بالتعاون مع وزارة الرياضة لتذليل كل العقبات التي ستواجه الأندية من أجل استئناف الدوري".

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